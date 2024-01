Cosmopolis #8 La Voie Maltée Marseille, vendredi 9 février 2024.

Cosmopolis #8 ♫♫♫ Vendredi 9 février, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Comment bien commencer l’année 2024 ? Avec une Cosmopolis bien sûr !

Rendez-vous incontournable de Cosmographique, on vous propose pour cette 8ème édition un tout nouveau voyage avec le live de Mawashi Blaster, fusion entre Osoba et FFTP

On embarque le 9 février à la Voie Maltée Marseille, c’est parti !

Au programme

Jambo b2b Leïleïla (DJ set) :

Sortir des sentiers battus, c’est le but du b2b de Jambo et Leïleïla. Entre afro et latino il n’y a qu’un pas qu’ils vont franchir pour vous proposer un mix vinyles sous le signe de l’exploration !

Mawashi Blaster (Live) :

Duo phare de cette 8ème Cosmopolis, Mawashi Blaster est fait de machines et de micros, de riffs qui pèsent et de beats qui frappent, de lignes acides et de basses qui groovent.

Avale la pilule rouge avec un gros shot de calva et plonge dans ce grand vortex sonore !

Au programme, une messe avec le Techno-Pape, les confessions d’une IA qui se prend pour Jah, et l’épopée d’un Tardigrade à travers la Matrice.

Infos pratiques

Vendredi 09 février La Voie Maltée, Marseille

⏰ Horaires 21h à 01h00

0688813319 contact@cosmographique.com

Plus d’informations sur Cosmographique https://cosmographique.com/le-collectif/

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur