Cosmopaark / Jane s death L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Cosmopaark / Jane s death L’intermediaire, 17 février 2022, Marseille. Cosmopaark / Jane s death

L’intermediaire, le jeudi 17 février à 21:00

**Cosmopaark**, Shoegaze, bordeaux Étendard shoegaze du collectif bordelais Flippin’ Freaks, Cosmopaark contraste une pop introvertie avec des murs de sons massifs. Bercé par les reverbs des années 90’s (My Bloody Valentine, Slowdive…), le groupe émerge avec une nouvelle facette de la scène actuelle (Nothing, DIIV). En 2020, après la sortie de leur premier EP « Sunflower », lors du dernier festival Bordeaux Rock, ils ont l’occasion de partager la scène avec Ride, un des pionniers du style. [https://cosmopaark.bandcamp.com/](https://cosmopaark.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/cosmopaark](https://www.facebook.com/cosmopaark) [https://flippinfreaks.bandcamp.com/](https://flippinfreaks.bandcamp.com/) **Jane’s Death**, duo folk electronic ,Marseille À la genèse du groupe, « la jeune fille à la fleur », photo iconique de la génération hippie, inspire la chanson « Jane ». Cette idée est le point de départ d’une aventure folle, qui amènera JanRose Kasmir, la jeune fille à la fleur en question à écrire un poème puis à le déclamer sur « A Story of Love », premier single de l’album du même nom paru en juin 2021. Sur scène, c’est emmené par la fougue de Lucas Martinez (ex-Dissonant Nation) que Jane’s Death livre des prestations incandescentes qui marquent les esprits ! [https://janesdeath.bandcamp.com/releases](https://janesdeath.bandcamp.com/releases)

5€

♫SHOEGAZE / FOLK ELECTRONIQUE♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T21:00:00 2022-02-17T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille Departement Bouches-du-Rhône

L'intermediaire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Cosmopaark / Jane s death L’intermediaire 2022-02-17 was last modified: by Cosmopaark / Jane s death L’intermediaire L'intermediaire 17 février 2022 L'intermediaire Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône