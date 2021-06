Paris Jardin Villemin Paris Cosmologie du Cochonnet – Compagnie Gongle Jardin Villemin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cosmologie du Cochonnet – Compagnie Gongle Jardin Villemin, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Paris. Cosmologie du Cochonnet – Compagnie Gongle

le dimanche 4 juillet à Jardin Villemin

_Dans le cadre du festival Le Printemps des Rues._ Sur ce terrain de pétanque caché dans la cité, venez retrouver une mise en scène théâtrale sur notre système solaire, sa naissance, sa vie et sa mort. Pour raconter les collisions d’astéroïdes, les fusions de planètes, l’engloutissement de la terre et la transformation du soleil en géante rouge.

Gratuit, ouvert à toutes et à tous, dans le respect des gestes barrières et des mesures gouvernementales en vigueur.

Théâtre Jardin Villemin Terrain de pétanque 75010 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T11:00:00 2021-07-04T12:10:00;2021-07-04T16:40:00 2021-07-04T17:50:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin Villemin Adresse Terrain de pétanque 75010 Paris Ville Paris lieuville Jardin Villemin Paris