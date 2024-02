Cosmogonos Rue Anatole France Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Cosmogonos Rue Anatole France Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La compagnie Titanos est née de la rencontre d’artistes issus des arts de la rue, du cirque et des arts plastiques, partageant l’envie de déjouer les codes de l’univers forain.

Pour ce week-end d’ouverture de la Biennale d’Aix, les Titanos convient le public à leur grande kermesse de printemps, un voyage intemporel et surréaliste. Ils invitent à goûter pleinement au hors-piste dans un univers aussi féérique que grinçant.

En journée, le parc forain Cosmogonos embarque le public dans un voyage décapant, à la plastique irréprochable, aux repères dépolarisés et à la technologie archaïque. Aux travers d’attractions décalées, de décors de spectacles et de scénographies vivantes, préparez-vous à être propulsé dans une ambiance étonnement étrange !



Le samedi 6 avril, à partir de 20h30, les braises remplaceront les néons… Cosmogonos revêtira ses habits de lumière pour un mirage collectif, place au feu primitif et aux braises omniprésentes avec le spectacle FUUU. Une solennité ardente immersive, mêlant musiques incontrôlables et machines incontrôlées.



Au programme délicieux déphasages, séances de psycho-magie collective et quête incessante de l’inatteignable qui vous feront doucement caresser les flammes du brasier infernal de l’ultime attraction du Cosmogonos, jusqu’à l’embrasement de la fête.

Ce week-end d’ouverture de la Biennale d’Aix est une promesse d’un périple détonnant, empreint d’une naïveté corrosive petits et grands sont invités à entrer dans cet univers décalé.





Samedi 6 Avril

15h30 à 23h ouverture de Cosmogonos

19h30 Concert du Grand Tabazu

20h30 spectacle FUUU .



Dimanche 7 avril

15h30 19h ouverture de Cosmogonos .





Avec Laurent Boijeot, Clément Boissier, Laurence Cools, Delphine Claudel, Pierre Galotte, Charles Husser, Cerise Lopez, Cécilien Malartre, Valentin Malartre, Benoit Patoureaux, Jeanne Piatier, Ivandros Serodio, Maxime Tisserand, Emmanuelle Veïn, Jacob Vandenburgh, Caroline Villemin, Reinier Sagel, Pascal Zagari ; Impérial Trans Kaïros Diane Bonnot ou Stanislas Hilairet, Olivier Claveau ou Jérôme Dupin ; Régie son Alexis Boulas ; Régie lumière Viviane Descreux, Lou-Anne Lapierre, Charline Thiriet ; Musiciens (composition et live) Bazaar (J. Roger. Thomas), Antoine Elias, William Nurdin ; Régie générale Sébastien Penet ; Production-diffusion Cécile Dechosal ; Administration-production Hugo Diao .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:30:00

fin : 2024-04-06 23:00:00

Rue Anatole France Parc Jourdan

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Cosmogonos Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence