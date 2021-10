COSMOGONIE – Exposition Maurice Renoma & Carracedo Espace Niemeyer, 8 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 8 au 27 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h30 à 17h30

et samedi, dimanche de 14h à 19h

gratuit

L’extraordinaire Espace Niemeyer accueille “Cosmogonie”, exposition croisée des travaux de Maurice Renoma et Jorge Luis Miranda Carracedo du 8 au 27 octobre 2021.

Née de la rencontre de deux univers, ceux de Maurice Renoma et Jorge Luis Miranda Carracedo, l’exposition Cosmogonie est la conversation croisée de deux plasticiens. Cette vision à double focale, véritable fusion artistique, s’exprime ici en photos, peintures, sculptures, vidéos et installations, réalisées au cours de ces quatre dernières années pour cet événement.

Du 8 au 27 octobre 2021, plus de 70 œuvres seront dévoilées pour la première fois au public à l’Espace Niemeyer, pur bijou d’architecture moderniste des années 1970, conçu par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer pour le Parti Communiste Français.

Cosmogonie est l’aboutissement de quatre années d’échanges et de correspondances artistiques entre Maurice Renoma et Jorge Luis Miranda Carracedo depuis leur première collaboration à la Havane, en 2017.

Les deux artistes se retrouvent dans ce qui leur tient à cœur : l’Homme, ses angoisses inhérentes à la société et ses dérives, la Nature en péril, avec des méthodes de travail très contrastées et des approches qui peuvent s’avérer diamétralement opposées…

Tandis que l’intuitif Maurice Renoma réveille la volonté de conscience humaniste de son public avec humour et ironie, Carracedo, fidèle à sa prestigieuse formation académique, se sert du symbolisme et de la figuration narrative. Ce mélange des contrastes, voir des contraires, donne naissance à des oeuvres- fusion spontanées et authentiques.

Expositions -> Art Contemporain

Espace Niemeyer 2 place du Colonel Fabien Paris 75019

Métro Colonel Fabien > Ligne 2 Métro Jaurès > Ligne 5 Bus > 46 et 75



Contact :Renoma Paris +33 (0) 1 44 05 38 14 presse@renoma-paris.com https://www.mauricerenoma.com/cosmogonie https://www.facebook.com/events/449594986285213/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Expositions -> Art Contemporain Étudiants;Urbain;Insolite;Ados;Expos;En famille

Date complète :

2021-10-08T10:30:00+02:00_2021-10-08T17:30:00+02:00;2021-10-11T10:30:00+02:00_2021-10-11T17:30:00+02:00;2021-10-12T10:30:00+02:00_2021-10-12T17:30:00+02:00;2021-10-13T10:30:00+02:00_2021-10-13T17:30:00+02:00;2021-10-14T10:30:00+02:00_2021-10-14T17:30:00+02:00;2021-10-15T10:30:00+02:00_2021-10-15T17:30:00+02:00;2021-10-18T10:30:00+02:00_2021-10-18T17:30:00+02:00;2021-10-19T10:30:00+02:00_2021-10-19T17:30:00+02:00;2021-10-20T10:30:00+02:00_2021-10-20T17:30:00+02:00;2021-10-21T10:30:00+02:00_2021-10-21T17:30:00+02:00;2021-10-22T10:30:00+02:00_2021-10-22T17:30:00+02:00;2021-10-25T10:30:00+02:00_2021-10-25T17:30:00+02:00;2021-10-26T10:30:00+02:00_2021-10-26T17:30:00+02:00;2021-10-27T10:30:00+02:00_2021-10-27T17:30:00+02:00;2021-10-09T14:00:00+02:00_2021-10-09T19:00:00+02:00;2021-10-10T14:00:00+02:00_2021-10-10T19:00:00+02:00;2021-10-16T14:00:00+02:00_2021-10-16T19:00:00+02:00;2021-10-17T14:00:00+02:00_2021-10-17T19:00:00+02:00;2021-10-23T14:00:00+02:00_2021-10-23T19:00:00+02:00;2021-10-24T14:00:00+02:00_2021-10-24T19:00:00+02:00

Illustration facebook