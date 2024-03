COSMO PYKE Ubu Club Rennes, lundi 18 novembre 2024.

Auteur-compositeur et multi-instrumentiste, Cosmo Pyke est le fruit d’un monde multiculturel, qui transparaît dans ses morceaux. Entre blues, jazz et hip-hop, l’univers musical de cet artiste londonien d’origine jamaïcaine est porté par des textes forts, contant son quotidien et celui de celles et ceux nés dans les années 2000. Ancien étudiant de la Brit School for Performing Arts (l’école qui a formé Adele, Amy Winehouse ou encore Loyle Carner), Cosmo Pyke imprègnera bientôt l’Ubu de ses histoires captivantes, au groove irrésistible…

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-11-18 à 19:00

Réservez votre billet ici

Ubu Club 1, rue St Helier 35000 Rennes 35