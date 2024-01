Cosmo Pyke La Bellevilloise Paris, lundi 8 avril 2024.

Le lundi 08 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Préventes : 19.7 EUR

La date de Cosmo Pyke, victime de son succès au POPUP! se déplace à La Bellevilloise le 8 avril 2024

Chanteur, auteur-compositeur, instrumentiste et artiste multidisciplinaire, Cosmo raconte des récits éloquents et pertinents de la vie de la génération Z, entremêlés de références à l’art, à la littérature et à l’histoire musicale. Combinant des sons d’indie, de jazz et de blues mélangés à des éléments de hip hop, c’est un jeune homme doté d’une dextérité lyrique avec un jeu de mots captivant qui vous entraîne dans ses histoires superposées de grooves et de rythmes irrésistibles.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

