Cosmo-BIB, au coeur de l’édition underground Cosmopolis, 21 octobre 2021, Nantes.

2021-10-21

Horaire : 13:30 18:00

Gratuit : oui

Exposition internationale du livre artisanal et underground proposée par le BiB et Les Ateliers de Bitche, alias l'association Intervention Expérimentation L'édition artisanale a connu un véritable essor depuis l'avènement de la photocopieuse dans les années soixante-dix, accompagnant les mouvements culturels alternatifs de l'époque, et particulièrement les mouvements musicaux, comme le punk… Aujourd'hui, le #fanzine n'est plus circonscrit aux seuls mouvements musicaux et l'édition artisanale entremêle volontiers la poésie, l'art contemporain, la politique avec la musique ou la bande dessinée. C'est devenu un mode d'expression artistique à part entière, proposant de la sérigraphie, de la photocopie, de l'impression laser ou des œuvres uniques sur des papiers et des formats multiples, témoin des cultures alternatives du monde entier de notre époque.

Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 52 10 82 00 cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr