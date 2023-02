COSMIX THEATRE LE PARNASSE, 16 avril 2023, MIMIZAN.

COSMIX THEATRE LE PARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-04-16 (2023-04-16 au ) 16:00. Tarif : 7.0 à 7.0 euros.

THEATRE LE PARNASSE (L-R-20-006954 / L-R-20-007002) présente ce spectacle “Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, cachée dans le noir de l’espace infini, existaient des êtres dotés de pouvoirs incroyables. Ils étaient plus vieux que le temps lui-même et si puissants qu’ils pouvaient bâtir des planètes entières en quelques jours. On les appelait les architectes”. Présenté sous forme de conte, COSMIX nous emmène dans un univers poétique où deux frères tentent de donner vie à une planète morte en lui apportant 4 éléments. Ce spectacle de jonglage est rythmé par des effets lumineux dessinant des couleurs et des formes incroyables. Vous serez émerveillés par les performances visuelles de ces deux jongleurs hors du commun qui utilisent pour la première fois dans un spectacle jeune public des technologies LED et laser les plus innovantes.Les portes et guichets sont ouverts 1 heure avant le début de la représentationN° téléphone accès PMR :05 58 09 93 33

THEATRE LE PARNASSE MIMIZAN 3 BIS AV GARE Landes

N° téléphone accès PMR :05 58 09 93 33.

