Cosmix Banditos Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Cosmix Banditos Ornans, 5 août 2022, Ornans. Cosmix Banditos Place Saint Vernier Caveau Saint-Vernier Ornans

2022-08-05 – 2022-08-05 Place Saint Vernier Caveau Saint-Vernier

Ornans Doubs Les cosmix banditos est un power quartet de musiciens bisontins. Avec leur style Blues Rock, ils revisitent les grands chefs-d’œuvre de ce répertoire : Muddy Waters, BBKing, The Coasters, ou encore Howlin’Wolf. Ils partagent aussi leurs propres compositions dans un style blues rythmique. Les cosmix banditos est un power quartet de musiciens bisontins. Avec leur style Blues Rock, ils revisitent les grands chefs-d’œuvre de ce répertoire : Muddy Waters, BBKing, The Coasters, ou encore Howlin’Wolf. Ils partagent aussi leurs propres compositions dans un style blues rythmique. Place Saint Vernier Caveau Saint-Vernier Ornans

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Place Saint Vernier Caveau Saint-Vernier Ville Ornans lieuville Place Saint Vernier Caveau Saint-Vernier Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/

Cosmix Banditos Ornans 2022-08-05 was last modified: by Cosmix Banditos Ornans Ornans 5 août 2022 Doubs Ornans

Ornans Doubs