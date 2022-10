Cosmigimmicks, 21 janvier 2023, .

EUR Cosmigimmicks est l’œuvre d’ Unsuk Chin qui a donné naissance à ce programme. Cette pièce au timbre métallique et très fragile, inspirée par la pantomime, transporte l’auditeur dans le théâtre imaginaire des Cosmigimmicks [cosmi-gadgets] où les instruments à cordes pincées (guitare, mandoline et harpe) jouent les rôles principaux. Les autres (piano préparé, violon, trompette et percussions) se déguisent afin d’entrer dans un jeu de masques et de mimétisme, à tel point que, souvent, tous les instruments se fondent en un seul « super-instrument ».



Ce caractère de son inhabituel de l’instrumentation a également appelé des idées structurelles, harmoniques et rythmiques singulières liées au concept de la pantomime musicale. Celui-ci permettant d’épouser aussi bien le sublime que le banal dans un mélange souvent déroutant de rituel et de non-sens, de folie et de contemplation, de tragique et de comique.



En première partie de concert Maroussia Gentet interprétera deux œuvres pour piano seul. L’une de Marco Stroppa, Tangata manu, extraite de son premier livre pour piano « Miniature estrose »_ l’autre du compositeur espagnol Hèctor Parra Esteve, Siza, Étude d’architecture n°2, composée spécialement à son attention en 2022.



Ensemble C Barré

Sébastien Boin, direction artistique et musicale

Matthias Champon, trompette

Natalia Korsak, mandoline

Rémy Reber, guitare

Eva Debonne, harpe

Maroussia Gentet, piano

Claudio Bettinelli, percussions

Hélène Maréchaux, violon

