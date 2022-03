Cosmic Trip Tour @ LaPéniche Chalon-sur-Saône, 5 mars 2022, Chalon-sur-Saône.

Cosmic Trip Tour @ LaPéniche LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2022-03-05 – 2022-03-05 LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

LE FESTIVAL COSMIC TRIP

Depuis 1998, le Festival COSMIC TRIP à Bourges est le rendez-vous incontournable de la scène garage, sixties beat, frat rock, surf, trashabilly, punk-blues, soul- punk, psychedelic…

Un festival unique en son genre, sauvage et explosif, qui réunit pendant 4 jours 20 groupes internationaux, des stands et disquaires underground, des Djs incroyables ainsi qu’un public foutraque.

COSMIC TRIP TOUR 2022

Ce Cosmic Trip Tour est un hommage spécial à Mr Duterche, fidèle musicien et Dj du festival, disparu trop tôt.

6 soirées dans les villes qu’il hante toujours : Dijon, Chalon sur Saône, Bourges, Tours, Rennes et Orléans.

Sur scène se succèderont plusieurs groupes dans lesquels il a joué :

Thee Vibrafingers, Beach Moonsters, Daniel Webster Scalliet (ex Rainbones)

+ Gilbert Nasal, Dj ayant hérité de ses 45t.

Ce sera aussi la Release Party du 33t vinyl “30cm de plaisir en plus avec Mr Duterche”

(compilation recapitulant ses groupes depuis ses 15 ans)

LES GROUPES :

< THEE VIBRAFINGERS - primitive garage punk - Tours >

Ils jouent depuis 1994 un punk rock énergique et débordant de fuzz.

Une formation qui n’est pas des plus classiques : 1 batterie, 1 chant.1 guitare et 2 basses.

Fans de séries « B » et « Z », ils sont les ambassadeurs d’un univers décalé où les monstres caoutchouteux, hémoglobine à deux balles, catcheurs masqués font partie intégrante de leur réalité. Les Vibrafingers sont bien les Craignos-Rockers par excellence d’une scène rock en désérection. Derrière leur nonchalance, sous leurs costumes glamour de perruques et de paillettes, se cache un terrible groupe de scène qui ne recule devant rien pour combler son public selon le bon vieux principe du “tout à fond”. En Vibraslip comme à la ville, les Vibrafingers assurent sans vraiment rien prendre au sérieux.

Premier groupe garage à la batterie du regretté Duterche, on y trouve aujourd’hui des membres des groupes (morts ou vifs) suivants Mini Cooper Gang, Mysterious Asthmatic Avenger & the Good Old Boys, Dare dare devil…

-> Découvre : https://bit.ly/3sqHxQq

< BEACH MOONSTERS - Instrumental Monstro Surf - Dijon >

La légende raconte que lorsque le grand Dick Dale a passé l’arme à gauche, son corps fut immergé dans l’océan, comme le veut une vieille tradition voodoo, et aurait accidentellement servi de repas à 3 monstres marins avides de reverb et de trémolo. Mystérieusement, l’esprit du maître aurait ainsi possédé le cerveau de ces 3 créatures maléfiques. Depuis, à chaque pleine lune, baigneurs et surfeurs craignent le retour de ceux qu’ils appellent the Beach Moonsters.

Beach Moonsters aura été le dernier combo dans lequel Mr Duterche aura fait groover sa basse hypnotique.

-> découvre : https://bit.ly/3oEbZWc

< Daniel Webster Scalliet (guitariste-chanteur de Rainbones) - Dark Folk - Dijon >

Le bonhomme porte avant tout la voix de Mocking Dead Bird, de Facteur Sauvage et de 26000 couverts, groupes de cœur et d’amis. Ses balades solitaires sont les squelettes d’histoires chuchotées en famille. Il est un fantôme au galop, dévoré par l’horizon. Ses personnages campent les crayons de Jean-Luc Navette, les photographies oubliées d’un temps où la pellicule donnait force à un visage et à son arrière-plan. Il fait apparaître des corps frappés par la tristesse, traversés de fond en combles, et sauvés de justesse par quelques mots tendres. Sa guitare ténor est une alliée à quatre cordes vocales loin de celle du pendu ; elle préfère les chants vibratoires et le ventre comme caisse de résonance. Il chante ainsi les absents et les cœurs en présence. Tendresse oblige.

Vingt minutes de balades sombres, guitare/chant, tapant dans ce que Mr Duterche aimait, avec « Lonesome Town » en fer de lance.

AFTER PARTY :

BIG BAZOUNGA BOOGALOO PARTY spéciale 45t de Mr DUTERCHE

Vieux complices de toujours, Gilbert NASAL et Monsieur DUTERCHE ont écumé ensemble les Èmissions de radio (Banana Freak Show, Paul Duterche Show, Big Bazounga Boogaloo…) et les soirées Djs (dont les fameuses du festival Cosmic Trip)…

Héritié des fabuleuses rondelles de Mr Duterche, Gilbert Nasal se propose de vous rappeler à son bon souvenir pour une Danse Party endiablée ; Garage rock fiévreux et soul sauvage, boogaloo exotique et jerk frénétique… Difficile pour les genoux de résister à ce cocktail à la fois explosif et terriblement groooovy !!!!

LE FESTIVAL COSMIC TRIP

Depuis 1998, le Festival COSMIC TRIP à Bourges est le rendez-vous incontournable de la scène garage, sixties beat, frat rock, surf, trashabilly, punk-blues, soul- punk, psychedelic…

Un festival unique en son genre, sauvage et explosif, qui réunit pendant 4 jours 20 groupes internationaux, des stands et disquaires underground, des Djs incroyables ainsi qu’un public foutraque.

COSMIC TRIP TOUR 2022

Ce Cosmic Trip Tour est un hommage spécial à Mr Duterche, fidèle musicien et Dj du festival, disparu trop tôt.

6 soirées dans les villes qu’il hante toujours : Dijon, Chalon sur Saône, Bourges, Tours, Rennes et Orléans.

Sur scène se succèderont plusieurs groupes dans lesquels il a joué :

Thee Vibrafingers, Beach Moonsters, Daniel Webster Scalliet (ex Rainbones)

+ Gilbert Nasal, Dj ayant hérité de ses 45t.

Ce sera aussi la Release Party du 33t vinyl “30cm de plaisir en plus avec Mr Duterche”

(compilation recapitulant ses groupes depuis ses 15 ans)

LES GROUPES :

< THEE VIBRAFINGERS - primitive garage punk - Tours >

Ils jouent depuis 1994 un punk rock énergique et débordant de fuzz.

Une formation qui n’est pas des plus classiques : 1 batterie, 1 chant.1 guitare et 2 basses.

Fans de séries « B » et « Z », ils sont les ambassadeurs d’un univers décalé où les monstres caoutchouteux, hémoglobine à deux balles, catcheurs masqués font partie intégrante de leur réalité. Les Vibrafingers sont bien les Craignos-Rockers par excellence d’une scène rock en désérection. Derrière leur nonchalance, sous leurs costumes glamour de perruques et de paillettes, se cache un terrible groupe de scène qui ne recule devant rien pour combler son public selon le bon vieux principe du “tout à fond”. En Vibraslip comme à la ville, les Vibrafingers assurent sans vraiment rien prendre au sérieux.

Premier groupe garage à la batterie du regretté Duterche, on y trouve aujourd’hui des membres des groupes (morts ou vifs) suivants Mini Cooper Gang, Mysterious Asthmatic Avenger & the Good Old Boys, Dare dare devil…

-> Découvre : https://bit.ly/3sqHxQq

< BEACH MOONSTERS - Instrumental Monstro Surf - Dijon >

La légende raconte que lorsque le grand Dick Dale a passé l’arme à gauche, son corps fut immergé dans l’océan, comme le veut une vieille tradition voodoo, et aurait accidentellement servi de repas à 3 monstres marins avides de reverb et de trémolo. Mystérieusement, l’esprit du maître aurait ainsi possédé le cerveau de ces 3 créatures maléfiques. Depuis, à chaque pleine lune, baigneurs et surfeurs craignent le retour de ceux qu’ils appellent the Beach Moonsters.

Beach Moonsters aura été le dernier combo dans lequel Mr Duterche aura fait groover sa basse hypnotique.

-> découvre : https://bit.ly/3oEbZWc

< Daniel Webster Scalliet (guitariste-chanteur de Rainbones) - Dark Folk - Dijon >

Le bonhomme porte avant tout la voix de Mocking Dead Bird, de Facteur Sauvage et de 26000 couverts, groupes de cœur et d’amis. Ses balades solitaires sont les squelettes d’histoires chuchotées en famille. Il est un fantôme au galop, dévoré par l’horizon. Ses personnages campent les crayons de Jean-Luc Navette, les photographies oubliées d’un temps où la pellicule donnait force à un visage et à son arrière-plan. Il fait apparaître des corps frappés par la tristesse, traversés de fond en combles, et sauvés de justesse par quelques mots tendres. Sa guitare ténor est une alliée à quatre cordes vocales loin de celle du pendu ; elle préfère les chants vibratoires et le ventre comme caisse de résonance. Il chante ainsi les absents et les cœurs en présence. Tendresse oblige.

Vingt minutes de balades sombres, guitare/chant, tapant dans ce que Mr Duterche aimait, avec « Lonesome Town » en fer de lance.

AFTER PARTY :

BIG BAZOUNGA BOOGALOO PARTY spéciale 45t de Mr DUTERCHE

Vieux complices de toujours, Gilbert NASAL et Monsieur DUTERCHE ont écumé ensemble les Èmissions de radio (Banana Freak Show, Paul Duterche Show, Big Bazounga Boogaloo…) et les soirées Djs (dont les fameuses du festival Cosmic Trip)…

Héritié des fabuleuses rondelles de Mr Duterche, Gilbert Nasal se propose de vous rappeler à son bon souvenir pour une Danse Party endiablée ; Garage rock fiévreux et soul sauvage, boogaloo exotique et jerk frénétique… Difficile pour les genoux de résister à ce cocktail à la fois explosif et terriblement groooovy !!!!

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-02-15 par