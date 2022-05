Cosmic Trip Festival Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Cosmic Trip Festival Bourges, 26 mai 2022, Bourges. Cosmic Trip Festival Bourges

2022-05-26 – 2022-05-29

Bourges Cher 22 EUR 22 Rendez-vous pour 4 jours de fête plein de décibels rien que pour vos oreilles ! Cosmic Trip Festival Wild n’crazy Rock n’roll Festival https://cosmic-trip-festival.com/programmation/ Rendez-vous pour 4 jours de fête plein de décibels rien que pour vos oreilles ! Cosmic Trip festival

Bourges

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Cosmic Trip Festival Bourges 2022-05-26 was last modified: by Cosmic Trip Festival Bourges Bourges 26 mai 2022 bourges cher

Bourges Cher