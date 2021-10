Genève AMR / Sud des Alpes Genève COSMIC SHUFFLING + DJ AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AMR / Sud des Alpes, le samedi 11 décembre à 20:30

Ovni dans le panorama musical suisse, Cosmic Shuffling est un des seuls groupes de rocksteady et de ska du pays. Ils sont jeunes, ils sont beaux, et ils jouent une musique de danse par excellence. Personne ne résiste au charme caribéen des classiques du répertoire jamaïcain des années 60 qu’ils enchaînent frénétiquement. Le concert sera suivi par un DJ Anthony Dietrich Buclin, trombone Basile Rickli, saxophone alto Léo Mohr, chant, guiro, timbales Hadrien Rossier, basse électrique Loïc Moret, batterie Mathias Liengme, claviers

PRIX UNIQUE : 10 CHF

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève

2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T21:30:00

