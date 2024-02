Cosmic Gate Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, samedi 23 mars 2024.

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire samedi 23 mars Cosmic Gate.

Merci d’avoir choisi la compagnie Cosmic Gate pour ce voyage intersidéral. Notre prochain vol partira du cabaret aléatoire pour nous emmener aux confins de l’univers. Nous vous rappelons que l’utilisation de téléphone portable est interdite à bord du vaisseau. Afin de ne pas rater le décollage nous vous invitons à vous munir de votre titre d’embarquement galactique.

Nous vous souhaitons d’avance un agréable voyage Introspectif.



Expérience extrêmement immersive

Show mapping + LED

Pyrotechnie

No photos / No videos





Line Up



Cosmic Rave

Dora B2B Positiv Energy (Sens Inverse, Fr)

Dysk (In’Oubliables, Fr)

Galbinus B2B Maxam (Sens Inverse, In’Oubliables, Fr)

Guibs B2B La Louve (Sens Inverse, Fr)

Laserre B2B Linky (Sens Inverse, Fr)

Pozclope (Sens Inverse, Fr)

Rndm Qst B2B Chicharlito (In’Oubliables, Fr)



Time Table Scénographie

22:00 Embarquement

00:00 Décollage du Vaisseau

03:00 Passage en Hyper-Espace

05:00 Atterrissage du Vaisseau



Scénographie by Sceno Lab EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 22:00:00

fin : 2024-03-23 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

