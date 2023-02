COSMIC CLUB CHATEAU DU ROZIER FEURS Catégories d’Évènement: Feurs

Cosmic Club est un groupe de Stoner Psychédélique Ambiant. Sans renier ses origines heavy rock ou metal, le trio accroît son identité sonore au travers d'éléments progressifs, mélodiques et atmosphériques pour vous projeter dans leur univers singulier. Une invitation à un voyage introspectif dans les méandres de votre imagination. Cosmic Club a obtenu le prix Coup de coeur du Château du Rozier lors du tremplin Nos Talents Sur Scène 2021.

CHATEAU DU ROZIER FEURS
1 rue d'Assier Loire
2023-03-03 à 20:30
Tarif : 9.5 à 9.5 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s)
Concert debout – places assises non garanties sauf PMR

