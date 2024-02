Cosmétiques Phénomèn’Algues Trégastel, vendredi 24 mai 2024.

Cosmétiques Phénomèn’Algues Trégastel Côtes-d’Armor

100% local, 100% naturel, une expérience ludique, écologique, et zéro déchet !! Découverte des plantes de bord de mer, des algues, leurs utilités dans la nature, leurs vertus médicinales, et la réglementation. Après ce bon bol d’air, un atelier pratique « fabrication de cosmétiques » Des remèdes Phénomèn’Algues pour le corps et l’esprit.

Prévoir panier, bottes, Kway, Ciseaux, Petits Pots Récup’

Fin des inscriptions par mail 48h avant la sortie .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 12:00:00

fin : 2024-05-24

Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne escapadeglaz@free.fr

L’événement Cosmétiques Phénomèn’Algues Trégastel a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose