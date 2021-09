Châteaubleau Site archéologique gallo-romain Châteaubleau, Seine-et-Marne Cosmétiques gallo-romains Site archéologique gallo-romain Châteaubleau Catégories d’évènement: Châteaubleau

L’association La Riobé collabore avec Les ateliers de Danaé afin de proposer aux visiteurs de fabriquer un cosmétique à la mode antique sur la base de recettes originales (réadaptées) avec de bons produits naturels pour vous et la planète. Découvrez comment nos ancêtres prenaient soin de leur peau : – **Le cérat de Galien** qui protège votre peau de toutes les agressions extérieures (froid, gel hydroalcoolique, etc). – **Le pain d’argile** qui lave votre peau tout en douceur. Avec ce savon votre peau atteinte d’eczema, de psoriasis, de sécheresse ou d’acnée sera mieux traitée et vous aidera à supporter ces affections. Ces deux produits cosmétiques antiques raviront les enfants et les adultes de part leurs facilité de fabrication et leur facilité d’utilisation. **_L’atelier sera mené par Danaé Delaure des Ateliers de Danaé._** Atelier de fabrication de cosmétiques gallo-romains à partir de recettes antiques revisitées avec des produits naturels et bio. Site archéologique gallo-romain 2 rue de l’Église 77370 Châteaubleau Châteaubleau Seine-et-Marne

