2022-04-27 15:00:00 – 2022-04-27 17:30:00

Bessenay Rhône Bessenay EUR 4.5 4.5 Atelier de fabrication animé par Sophie Vienney de la Savonnerie Yanaëlle. Après des explications sur la fabrication artisanale de savons et l’origine des produits, les participants découvriront les huiles essentielles et confectionneront un baume. +33 4 74 01 48 87 Bessenay

