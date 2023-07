Così fan tutte Théâtre du Châtelet Paris, 2 février 2024, Paris.

Du vendredi 02 février 2024 au jeudi 22 février 2024 :

dimanche

de 15h00 à 18h30

mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

De 15 à 140 €

Pour ce troisième opéra de Mozart sur un livret de Da Ponte ), Christophe Rousset dirige son orchestre des Talens Lyriques et un plateau vocal entendu lors de la création au Festival d’Aix-en-Provence en 2023 mise en scène par Dmitri Tcherniakov.

Così fan tutte (1790) est l’opéra du déguisement, du chassé-croisé, un théâtre dans le théâtre où les quatre héros sont des pantins dans les mains de Don Alfonso et Despina. Dès lors, quels sont les vrais couples, ceux du début (et de la fin) ou bien ceux qui se forment au cours d’un pari ? Dans ce jeu de dupes, qui sont les plus cruels ? Les hommes déterminés à tromper ou bien les femmes qui changent de cœur ? Le metteur en scène Dmitri Tcherniakov s’empare de ce double jeu et fait d’une villégiature amicale où se déroule l’action un huis clos. Deux couples d’âge mûr, mariés et confrontés à la routine, se lancent dans une expérience afin de se confronter à eux-mêmes. Ce qui commence comme un jeu devient alors plus grave, plus sérieux.

Informations pratiques

Horaires : 15h, 19h30

Durée 3h35 : (avec entracte)

Langues : en italien surtitré en français et en anglais

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

