COSI FAN TUTTE THEATRE LE FORUM-SALLE GOUNOD, 26 mars 2023, FREJUS.

COSI FAN TUTTE THEATRE LE FORUM-SALLE GOUNOD. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 17:00 (2023-03-26 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

OPERA DE TOULON (Lic.1.127103- 1.127104-1-127105) présente ce spcetacle. WOLFGANG AMADEUS MOZART COSÌ FAN TUTTEDes trois livrets écrits par Lorenzo da Ponte pour Mozart, celui de Cosi fan tutte est le seul dont le sujet est une œuvre originale. Les Noces de Figaro s’inspire de la pièce de Beaumarchais, quant à Don Giovanni, c’est l’un des nombreux avatars d’un mythe séculaire. Cet ouvrage est habité par l’esprit des Lumières et rappelle les comédies de Molière et de Marivaux avec leurs travestissements, faux-semblants, serviteurs insolents et personnages dupés. Dédaigné au XIXe siècle, Cosi n’est redécouvert et apprécié à sa juste valeur qu’au milieu du XXe. Depuis, cet opéra n’a plus quitté le répertoire.PMR: 04 94 92 70 78 Wolfgang Amadeus Mozart Wolfgang Amadeus Mozart

THEATRE LE FORUM-SALLE GOUNOD FREJUS 83 bld de la mer Var

