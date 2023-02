Cesson. Cosi Fan Tutte au Carré Sévigné Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

Cosi fan tutte, opéra en 2 actes composé en 1790 par W.A . Mozart d'après le livret de Lorenzo da Ponte. Une plaisanterie qui va trop loin. Ainsi pourrait on résumer l'intrigue de Cosi fan tutte dont le sous titre est « L'école des amants » Don Alfonso, célibataire cynique, fait un pari avec deux jeunes hommes, Ferrando et Guglielmo, fiancés à deux sœurs, Fiordiligi et Dorabella. Déguisés, les deux hommes tenteront de séduire la fiancée de l'autre. Avec la complicité de la servante des deux jeunes femmes, Despina, leur plan réussit Mais la blague est amère pour tous Le propos, bien que léger, permit à Mozart de composer une oeuvre inoubliable En effet, le trouble qui saisit les quatre amoureux qui découvrent la subtile différence entre amour et séduction donne l'occasion d'aria magnifiques, de duos enflammés, de quatuors virtuoses Opéra participatif : produire un opéra et confier un part importante de la scénographie à des lycéens. Orchestre Médicis Choeur Médicis Direction : Benoît Jean Mise en scène : Julien Ostini Durée : 3h

