Soirée du fitness de Noël Cosec Villejean Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Soirée du fitness de Noël Cosec Villejean Rennes, 19 décembre 2023, Rennes. Soirée du fitness de Noël Mardi 19 décembre, 18h00 Cosec Villejean 2€ Activités : Step / Renfo HIIT /Fitdance / Circuit training / FitZen. Sessions de 45min. Paiement via apsolu, réservation des créneaux via un lien google form. Cosec Villejean Rue Pierre Jean Gineste, 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T18:00:00+01:00 – 2023-12-19T21:45:00+01:00

2023-12-19T18:00:00+01:00 – 2023-12-19T21:45:00+01:00 Fitness step Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cosec Villejean Adresse Rue Pierre Jean Gineste, 35000 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Cosec Villejean Rennes latitude longitude 48.120395;-1.69977

Cosec Villejean Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/