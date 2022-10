Nuit de la forme et du Fitness Cosec Villejean Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Nuit de la forme et du Fitness Cosec Villejean, 12 décembre 2022, Rennes. Nuit de la forme et du Fitness Lundi 12 décembre, 18h00 Cosec Villejean

2 euros ou gratuit si licencié FFSU

Un cocktail d’activités pour bien finir l’année! Cosec Villejean Rue Pierre Jean Gineste, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine Bretagne Tarif unique.

Possibilité de participer à une ou plusieurs activités, dans 3 salles différentes situées sur le site du COSEC de Villejean.

Au programme:

Grand gymnase : 18h: Aéroboxe, 18h45: Renfo, 19h30: Step, 20h15: HIIT, 20h45 : Zumba, 21h45; Stretching.

Salle de danse: 18h : Prévention dos stretching, 19h: Taichi, 20h30: Yoga

Dojo: 18h: Sophrologie, 19h: Pilates, 20h: FitZen, 21h: Shiatsu

Prévoir une tenue adaptée à la pratique sportive, des chaussures propres, une bouteille d’eau et une serviette.

