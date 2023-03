Stage de théâtre pour adultes COSEC Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône . EUR 20 20 Stage de théâtre pour adulte, débutant et confirmé, le samedi 1er avril de 14h à 18h au Cosec.

Stage animé par Mathieu Lechable, diplômé de l’école d’acteur Artefact.

Renseignements et inscriptions au 06 67 99 46 84. L’association Sports Loisirs Cultures organise un stage de théâtre pour adulte le samedi 1er avril de 14h à 18h, au Cosec de Saint-Rémy-de-Provence. +33 6 67 99 46 84 COSEC Avenue Plaisance du Touch Saint-Rémy-de-Provence

