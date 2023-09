Démonstration et initiation au twirling bâton COSEC Pauillac, 14 octobre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

Le Club Twirling Bâton organise une démonstration avec initiation.

L’entrée se fera au COSEC, côté Lycée Odilon Redon.

Cette animation vous est proposée dans le cadre d’Octobre Rose, au profit de l’Association Rose Médoc..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

COSEC

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Twirling Bâton Club organizes a demonstration with initiation.

Entrance to the COSEC, on the Lycée Odilon Redon side.

This event is part of the « Octobre Rose » (Pink October) fund-raising campaign for the Association Rose Médoc.

El Twirling Bâton Club organiza una demostración y una iniciación.

La entrada está situada en el COSEC, junto al Liceo Odilon Redon.

Este acto forma parte de la campaña Octubre Rosa, a favor de la Asociación Rosa de Médoc.

Der Club Twirling Bâton organisiert eine Vorführung mit Einführung.

Der Eingang befindet sich im COSEC, auf der Seite des Lycée Odilon Redon.

Diese Veranstaltung wird Ihnen im Rahmen des Rosa Oktobers zugunsten des Vereins Rose Médoc angeboten.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Médoc-Vignoble