Octobre rose : badminton Pauillac COSEC Pauillac, 12 octobre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

Au cours de cette soirée spéciale Octobre Rose, pour 10€ reversés à la lutte contre le cancer du sein le club de badminton vous offre :

Découverte du badminton, 3 séances par semaine gratuites pendant 1 mois..

2023-10-12

COSEC Quai Antoine Ferchaud

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During this special Pink October evening, for 10? donated to the fight against breast cancer, the badminton club offers you:

Discover badminton, 3 free sessions a week for 1 month.

Durante esta velada especial Octubre Rosa, por 10? donados a la lucha contra el cáncer de mama, el club de bádminton le ofrece:

Descubrir el bádminton, 3 sesiones semanales gratuitas durante 1 mes.

An diesem besonderen Abend im Rosa Oktober bietet Ihnen der Badmintonverein für 10?, die an den Kampf gegen Brustkrebs gespendet werden, Folgendes an:

Entdeckung des Badmintonsports, 3 Sitzungen pro Woche kostenlos für einen Monat.

