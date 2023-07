Sortie de résidence « Biographies » de la Cie EaEo COSEC Favier Bourg-en-Bresse Catégories d’Évènement: Ain

Bourg-en-Bresse Sortie de résidence « Biographies » de la Cie EaEo COSEC Favier Bourg-en-Bresse, 29 août 2023, Bourg-en-Bresse. Sortie de résidence « Biographies » de la Cie EaEo Mardi 29 août, 19h00 COSEC Favier Entrée libre Sortie de résidence du projet « Biographies » de la Cie EaEo.

Biographies est une pièce pour une jongleuse et un rappeur, dans laquelle le public est invité dans l’intimité d’une jongleuse sur scène et peut entendre ses pensées. Elle jongle au rythme de ses réflexions, déclamées pour le public par un rappeur. COSEC Favier 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Cie EaEo / Vanité amère

