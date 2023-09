Plateau Jeunes M13-M15 COSD VOLLEY SAINT-DIZIER Catégorie d’Évènement: Saint-Dizier Plateau Jeunes M13-M15 COSD VOLLEY SAINT-DIZIER, 14 octobre 2023, SAINT-DIZIER. Plateau Jeunes M13-M15 Samedi 14 octobre, 14h00 COSD VOLLEY COSD VOLLEY Gymnase Ortiz Avenue de Parchim, Saint-Dizier, France, 52100 SAINT-DIZIER 52100 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00 Illustration pour l’événement Plateau Jeunes M13-M15 Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Dizier Autres Lieu COSD VOLLEY Adresse Gymnase Ortiz Avenue de Parchim, Saint-Dizier, France, 52100 Ville SAINT-DIZIER Lieu Ville COSD VOLLEY SAINT-DIZIER latitude longitude 48.63796;4.966613

COSD VOLLEY SAINT-DIZIER https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/