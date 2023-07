Cet évènement est passé SKATEROCK Cosanostra skatepark Chelles Catégories d’Évènement: Chelles

Seine-et-Marne SKATEROCK Cosanostra skatepark Chelles, 8 juillet 2023, Chelles. SKATEROCK Samedi 8 juillet, 17h00 Cosanostra skatepark entrée libre sur inscription 16e édition du Skaterock Concerts, skate et exposition Le Cosa Skatepark de Chelles et la scène de musiques actuelles Les Cuizines organisent la 16e édition du Skaterock le samedi 8 juillet de 17h 00 à 23h00 Les fans de skateboard et de rock verront à nouveau leurs deux passions réunies à l’occasion de la 16e édition du festival Skaterock organisé à Chelles, au skatepark Cosa Skatepark en partenariat avec la salle scène de musiques actuelles Les Cuizines. Au programme : des sessions libres et des pro sessions de skateboard, au son de 4 concerts qui se succèderont sur une scène en extérieure, une exposition itinérante de Chloé Bernard, et un finger board park des flash tatoos et autres animations. 3 food-trucks et une buvette, en bonus pour cet évènement sans pression, histoire de célébrer l’été qui commence. Cosanostra skatepark cosanostra skatepark Chelles 77500 La Noue Brossard Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.cosanostraskatepark.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T17:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

2023-07-08T17:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00 Stepo Détails Catégories d’Évènement: Chelles, Seine-et-Marne Autres Lieu Cosanostra skatepark Adresse cosanostra skatepark Ville Chelles Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Cosanostra skatepark Chelles

Cosanostra skatepark Chelles Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chelles/