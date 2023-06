Skaterock Cosa skatepark Chelles, 8 juillet 2023, Chelles.

Skaterock Samedi 8 juillet, 18h00 Cosa skatepark Entrée libre

Le Cosa Skatepark et Les Cuizines, scène conventionnée musiques actuelles de la Ville de Chelles, s’associent pour vous présenter cette année la 16ème édition du Skaterock, le samedi 8 juillet 2023 de 18h00 à 23h00.

Au programme :

✗ 4 CONCERTS – avec Chester Remington, Madam, Guadal Tejaz, Painful Places

✗ BOWL – Jam Session / Best Tricks en partenariat avec Vans Europe

✗ EXPOSITION de Chloé Bernard @chloyeah_

✗ FOOD TRUCKS / BUVETTE

✗ FINGERBOARD PARK

✗ FLASH TATTOO

Chester Remington

Surf Rock / Fuzz Psyché

Chester Remington est un adolescent en recherche de repères, vagabondant de jeux en instruments, de balades bucoliques en films animés. Les guitares remontées du rock garage chantent en chœur avec des fuzz psyché tandis qu’un vol de mouettes hurlantes se mue en un surf rock 60’s dansant le twist avec un grunge 90’s.

Guadal Tejaz

Garage Rock Psyché

Féru de culture mésoaméricaine, le quatuor rennais Guadal Tejaz a décanté son garage rock psychédélique pour ne garder sur son 2ème album qu’un puissant précipité krautrock au goût de mezcal. Leur post-punk aux effluves toxiques se débat dans une boue noise sombre. Au milieu de cette messe noire et crasseuse, ordonnée par le duo basse-batterie, émerge la voix violemment habitée du chanteur et du guitariste.

Madam

Heavy Rock

« On aime le fait que les gens viennent voir un groupe dont ils n’ont jamais entendu parler, et repartent en nous disant qu’ils ne s’attendaient pas à se prendre autant d’énergie dans la gueule. On aime ce qu’on fait, et on le fait avec nos putains de tripes. Ce qu’on veut, c’est que les gens sentent ça, et qu’ils voient le plaisir qu’on a à monter sur scène, à ressortir moites de sueur, la bouche pâteuse, avec une seule envie : recommencer… »

Cosa skatepark 18 rue du Tir 77500 Chelles Chelles 77500 La Noue Brossard Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 72 14 04 https://www.cosanostraskatepark.com/ Tribe organisation : Le but de l’association étant de répondre aux besoins de toutes les pratiques (Skateboard, roller),nous avons élaboré des créneaux horaires réservés : à la pratique libre (avec une assurance journalière et sans adhésion associative), et à la pratique encadrée par des moniteurs Brevet d’Etat, pour tous niveaux, (aux particuliers, aux centres de loisirs, associations de quartiers, et autres groupes structurés type Comité d’Entreprise, Ecole Multisport, etc, ainsi qu’aux lycées et collèges). Afin de satisfaire au maximum notre public, l’association a mis en place pendant les vacances scolaires une grille hebdomadaire proposant une ouverture 7 jours sur 7 du skatepark, comprenant : 6 nocturnes pour les particuliers, des créneaux de deux heures le matin pour les stages sportifs réservés aux particuliers, des créneaux de deux heures le matin pour les centres de loisirs, centres sociaux et associations sportives, organisés notamment dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances.

L’association met à disposition gracieusement pour l’ensemble des pratiquants tout le matériel nécessaire à une activité sécurisée (protections tête – poignets – coudes – genoux avec également skateboard et roller) Vous venez par la route : – Du nord de Paris : Autoroute A1 direction Aéroport Charles de Gaule/Lille puis suivre l’autoroute A104 direction Marne la Vallée, sortie Chelles/Le pin. – Du sud et de l »ouest de Paris : Porte de Bercy, suivre l’autoroute A4 direction Metz/Nancy puis suivre l’autoroute A104 direction Aéroport Charles de Gaule/Lille, sortie Chelles. – De l’Est de Paris : Autoroute A4 direction Metz/Nancy puis suivre l’autoroute A104 direction Aéroport Charles de Gaule/Lille, sortie Chelles. Vous venez en transport en commun : – RER E : Gare de Chelles – SNCF : Paris Gare de l’Est direction Meaux, descendre à la Gare de Chelles/Gournay. – Bus : A la gare de Chelles, ligne de bus B ou bus R.A.T.P N°613 / Arrêt « les 4 routes ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

