Cory Seznec Studio de l’Ermitage Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif sur place : 22 EUR

Prévente : 18 EUR

Franco-américain installé à Paris, Cory Seznec navigue dans les méandres du folk et de la world-music, entre baroudeur-troubadour et ethno-musicologue non-attitré…

Ses aventures saltimbanques avec des artistes maliens dans le métro parisien l’embarquent à Tombouctou avec des bluesmen Songhai, puis au Kenya en compagnie de guitaristes omutibo et enfin en Éthiopie, où il passe trois ans et il enregistre deux albums à Addis-Abeba. De retour en Europe, de fébriles tournées au Royaume-Uni avec le trio Groanbox achèvent de lui donner le pied marin et le goût du mélange.

Fort de ces expériences, Cory Seznec bâtit désormais des ponts entre les cultures avec un jeu de guitare syncopé, poly-rythmé et forcément métissé ! Baigné depuis longtemps dans les musiques traditionnelles américaines, il chante en anglais et joue également du banjo “old-time”. Ses compositions semblent à la fois actuelles et intemporelles, tant il puise à toutes les sources du patrimoine musical mondial avec sensibilité et une virtuosité rare.

Reconnu par ses pairs comme l’un des plus talentueux « finger-picker » de sa génération, il travaille en parallèle sur de nombreux projets : un album solo, Deep of Time, à paraitre en 2024, Touki – une collaboration avec l’artiste sénégalais Amadou Diagne, ainsi qu’un projet de recherche célébrant le musicien malawite Daniel Kachamba (1947-1987).

Cory Seznec : Guitare, banjo, chant

Daniel Mizrahi : Guitare, mandoline, chant

Karl Jannuska : Batterie, percussions

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/cory-seznec-2 https://www.facebook.com/coryseznec https://www.facebook.com/coryseznec https://www.billetweb.fr/cory-seznec

