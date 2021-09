Cory Maîer Aix-en-Provence, 6 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Cory Maîer 2021-10-06 – 2021-12-15 Galerie Vincent Bercker 10 Rue Matheron

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

D’origine new-yorkaise mais aixois depuis plus de trente ans, Cory Maïer a été le premier photographe américain accrédité au Festival de Cannes, en 1986. Pendant dix ans, il a couvert cet événement international. Gérard Depardieu svelte, Coluche à moto, l’équipe du Grand Bleu en bleu…

À l’opposé de la démarche d’un paparazzi, Cory Maier est allé à la rencontre des célébrités au plus près, et avec toute leur complicité pour réaliser sur le vif une série de portraits insolites, originaux, et donnés à voir pour la première fois.

La galerie d’art Vincent Bercker dévoile les photos de l’artiste Cory Maïer. En mai 1986, Cory Maier est le premier photographe américain à être accrédité par le Festival de Cannes ! Il va pouvoir ” shooter” toutes les stars de cinéma !

+33 4 42 21 46 84

