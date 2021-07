Salon-de-Provence Château de l'Empéri Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence CORUSCANT Château de l’Empéri Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Château de l’Empéri, le mercredi 4 août à 21:00

L’épithète coruscant vient du verbe latin coruscare, « étinceler », et signifie vif, brillant, insolite. Coruscant est aussi le nom de la Terre dans la saga La guerre des étoiles. Un programme étincelant du côté de la force ! Germaine Tailleferre (1892-1983) Quatuor à cordes (1919) Quatuor Mona Amy Beach (1867-1944) Quintette en fa dièse mineur op. 67 (1920) Quatuor Mona Éric Le Sage piano Albert Guinovart (1962-) Les Aventures de Monsieur Jules Verne Emmanuel Pahud flûte François Meyer hautbois Paul Meyer clarinette Gilbert Audin basson Benoît de Barsony cor Albert Guinovart piano Franz Schreker (1878-1934) Der Wind (le vent) Daishin Kashimoto violon Claudio Bohórquez violoncelle Paul Meyer clarinette Benoit de Barsony cor Frank Braley piano Ottorino Respighi (1879-1936) Il tramonto Quatuor Mona Marina Viotti mezzo-soprano Nino Rota (1911-1979) Nonette (1959) Emmanuel Pahud flûte François Meyer hautbois Paul Meyer clarinette Gilbert Audin basson Benoît de Barsony cor Daishin Kashimoto violon Joaquín Riquelme García alto Claudio Bohórquez violoncelle Olivier Thiery contrebasse

30 / 15€ / gratuit pour les – de 20 ans / Déjeuner Gastronomique 35 – 45€

♫♫♫ Château de l’Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2021-08-04T21:00:00 2021-08-04T22:30:00

