Conférence « Biodiversité, sols, climat… vin : faut-il avoir le #Bio Réflexe ? » En lien avec la Fête du Vin Bio, cette conférence ouverte à tous à pour objectif de sensibiliser le grand public sur les enjeux du bio. Mardi 30 janvier, 19h00 Corum de Montpellier Entrée libre

En lien avec la Fête du Vin Bio, cette conférence ouverte à tous à pour objectif de sensibiliser le grand public sur les enjeux du bio. De la terre à l’assiette découvrez tous les secrets du bio et ses enseignements, portés par des intervenants de haut vol comme le biologiste Marc-André Selosse, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, Laure Verdeau, Directrice de l’Agence Bio, l’agro climatologue Serge Zaka et la sommelière Gaby Benicio (Äponem*, 34), présidente du Challenge Millésime BIO en 2024 et désignée sommelière de l’année par le Guide Michelin.

Corum de Montpellier Place Charles de Gaulle