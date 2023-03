Marché de printemps à l’AMAPP du Gâtinais Cortrat Cortrat Catégories d’Évènement: Cortrat

Loiret

Marché de printemps à l’AMAPP du Gâtinais, 31 mars 2023, Cortrat Cortrat. Marché de printemps à l’AMAPP du Gâtinais Lieu-dit Le Petit Mocquepoix Cortrat Loiret

2023-03-31 17:30:00 – 2023-03-31 19:30:00 Cortrat

Loiret Cortrat . Marché de printemps à l’AMAPP du Gâtinais au Petit Mocquepoix avec artisans et producteurs locaux à découvrir ou redécouvrir, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Marché de printemps à l’AMAPP du Gâtinais Accueil AMAPP

Cortrat

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Cortrat, Loiret Autres Lieu Cortrat Adresse Lieu-dit Le Petit Mocquepoix Cortrat Loiret Ville Cortrat Cortrat Departement Loiret Tarif Lieu Ville Cortrat

Cortrat Cortrat Cortrat Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cortrat cortrat/

Marché de printemps à l’AMAPP du Gâtinais 2023-03-31 was last modified: by Marché de printemps à l’AMAPP du Gâtinais Cortrat 31 mars 2023 Cortrat Lieu-dit Le Petit Mocquepoix Cortrat Loiret Loiret

Cortrat Cortrat Loiret