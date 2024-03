Corto Loisirs à l’école des sorciers gîte de la cale Mauges-sur-Loire, lundi 5 août 2024.

Corto Loisirs à l’école des sorciers dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 5 – 15 août gîte de la cale 895

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-05T09:00:00+02:00 – 2024-08-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-15T00:00:00+02:00 – 2024-08-15T17:00:00+02:00

Chers éléves,

Bienvenue dans une aventure épique qui nous méneras aux confins du mystère, à la recherche des reliques perdus de la légendaire cité de Maglorius, haut lieu de la magie dont le nom a été oublié par le temps.

Un vieux codex venant de la chambre de ssecret a été décodé, et seuls des enfants pourront découvrir les reliques.

Il fût un temps où Maglorius était une cité florissante, un phare de connaissance et de magie. Pourtant , des siècles de conflits et de catastrophes ont englouti la cité dans l’oubli. Mais aujourd’hui, nous relevons le défi de redécouvrir son histoire et retrouver les trésors égarésdans les méandres du temps.

gîte de la cale mauges sur loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

