Cortesia Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement

Cortesia Marseille 4e Arrondissement, 7 avril 2023, Marseille 4e Arrondissement . Cortesia 106 Boulevard Françoise Duparc Hang’art Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc

2023-04-07 19:30:00 19:30:00 – 2023-04-07

Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Rockeurs troubadours, Cortesia fait tomber les murs en partageant un message de liberté, de paix et d’amour. Cajon, Guitare, Galoubet, Basse, entraînent une voix chaleureuse qui vogue entre provençal et langue romane.



Présenté par Cortesia Musica et One Klick.



[Entrée gratuite sur réservation] Rendez-vous au Hang’art pour le concert de Cortesia. Page d’accueil Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Adresse Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Hang'art 106 Boulevard Françoise Duparc Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville Hang'art 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/

Cortesia Marseille 4e Arrondissement 2023-04-07 was last modified: by Cortesia Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement 7 avril 2023 106 Boulevard Françoise Duparc Hang'art Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône