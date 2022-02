Cortésia Marseille 4e Arrondissement, 25 février 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Cortésia Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement

2022-02-25 20:00:00 – 2022-02-25 Hang’art 106 Boulevard Françoise Duparc

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement

Une musique néo-folk, enjoué au accents latino et rock qui mêle tradition et modernité. Des troubadours rock’n roll aux parcours éclectiques, s’emparent avec audace du folklore provençal et de la musique actuelle. Cajon, Bongo, Derbouka, Guitare, Galoubet, Basse, entraînent une voix chaleureuse qui vogue entre provençal et langue romane.



Depuis 2011, après 3 albums, et plusieurs dizaines de concerts dans la région (Akwaba, auditorium d’Aix en Provence, festivals des fontaines…) ce quartet détonnant revient pour un live festif, entraînant, dansant, rassemblant un public de tous « horizons » (hétéroclite, intergénérationnel, un large public, etc…).



Durée : 1h40

Tout public

