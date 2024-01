Cortesia Le Rallumeur d’étoiles Martigues, vendredi 16 février 2024.

Cortesia ♫♫♫ Vendredi 16 février, 21h00 Le Rallumeur d’étoiles Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T21:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T21:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:30:00+01:00

Le souffle avant-gardiste d’un galoubet, une guitare rumba, un cajon endiablé et une voix chaleureuse qui porte haut le provençal.

Cortesia s’agrandit d’une section cuivre avec Jérémy Chouchanian (Caravane Namasté) au saxo et Jean-Luc Camizuli (directeur de l’école de musique de l’Isle-sur-la-Sorgue) à la trompette.

Créant ainsi des transversales entre la Provence et l’Amérique du sud, tant par ses sonorités que par ses engagements, le désormais sextet gagne en chaleur et en intensité.

Entrée à prix libre et conscient

Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

https://youtu.be/-kZJVD_1PbE

Le Rallumeur d'étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/-kZJVD_1PbE »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]