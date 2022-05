Cortège libertaire pour un 1er Mai festif et révolutionnaire Place des fêtes Catégorie d’évènement: Paris

Place des fêtes, le dimanche 1 mai à 12:00

* 10h30 : Début du rassemblement – Place des fêtes (Paris XIXe) * 12h : Départ du cortège vers Place de la République (Paris) Les manifestants pourront ensuite rejoindre le cortège de la manifestation intersyndicale du 1er mai qui s’élancera de République à 14h. En présence des groupes locaux de la Fédération anarchiste Place des fêtes Place des fêtes 75019 Paris Quartier d’Amérique Paris

