Cortège de la Saint-Nicolas ————————— Samedi 4 décembre 2021 • Rassemblement dès 17h30 dans la cour de l’école Anatole France (rue Devred), pour un départ à 18h. • Remise du ticket pour la coquille de Noël aux enfants munis d’un allumoir. Organisé par l’Office de Tourisme, l’association d’Anatole à Guernouillard et les services municipaux. ### N’oubliez pas votre allumoir ! Ateliers de fabrication d’allumoirs à la Ferme d’en Haut, 268 rue Jules Guesde, organisés par l’association d’Anatole à Guernouillard, le samedi 27 et dimanche 28 novembre de 15h à 19h. Gratuit, sans inscription ### LE CORTÈGE Pour cette édition sous le signe de (re)VIVRE ENFIN ! les organisateurs ont souhaité revenir au plus près des habitants, avec un départ de l’école Anatole France, et une déambulation au coeur du quartier historique de Flers Bourg. Retrouvez les installations lumineuses dans un parcours animé par nos géants et les nombreuses surprises de la soirée. Les festivités se terminent par la distribution de coquilles de Noël et les traditionnels chocolat et vin chauds offerts comme chaque année par la municipalité. _Dans le cadre des préconisations Vigipirate et des mesures sanitaires, tout participant devra se soumettre à présenter son pass sanitaire et à un contrôle visuel des sacs._ Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram ! Suivez l’Office de Tourisme de Villeneuve d’Ascq sur les réseaux pour ne rien manquer de l’actualité villeneuvoise. Infos : 03 20 43 55 75 / [[ot@villeneuvedascq-tourisme.eu](mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu)](mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu) [www.villeneuvedascq-tourisme.eu](http://www.villeneuvedascq-tourisme.eu) / VDAtourisme

