Corso Fleuri sur la thématique des Jeux Olympiques et Paralympiques Défilé Pélissanne, dimanche 24 mars 2024.

Les chars aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques défileront dans les rues du centre ville de Pélissanne. Un spectacle coloré et plein d’énergie portant la passion du sport, la solidarité et l’esprit de compétition.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Des allées de Craponne au parking de la Prouvenque.

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Corso Fleuri sur la thématique des Jeux Olympiques et Paralympiques Défilé Pélissanne a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme du Massif des Costes