Corso fleuri Sélestat, samedi 10 août 2024.

La fête des 500 000 dahlias avec de nombreuses animations et 2 cortèges en journée puis en nocturne, le tout au centre-ville

C’est bientôt le grand jour à Sélestat ! Vous l’attendez tous avec impatience chaque année, le Corso fleuri ! Journée intense et pleine d’émotion, de rire, de spectacle, d’amusement…

Avec ses douze chars fleuris, cet événement phare de la Ville de Sélestat aura pour thème « Place aux Jeux » en 2024 !

De nombreuses animations festives vous attendent au centre-ville : animations musicales, folkloriques et déambulatoires, sans oublier la place des enfants, le marché de l’artisanat et la foire aux vins.

Samedi à 18h, départ du premier défilé aux abords du Quai de l’Ill ! Laissez-vous émerveiller par les chars aux couleurs éblouissantes et les défilés de musiciens, danseurs ou encore jongleurs dans les rues de la vieille ville…



Vous pourrez vous restaurer dans l’un des nombreux restaurants de Sélestat et vous déhancher au bal du Dahlia square Ehm, à partir de 19h, possibilité de se restaurer sur place midi et soir.

A 22h, place au cortège nocturne au départ des Tanzmatten ! L’occasion de découvrir les chars illuminés dans une toute autre ambiance.

A minuit, dirigez-vous vers le lac de canotage à quelques pas pour assister au feu d’artifice, sous réserve d’autorisation préfectorale

Des places assises payantes en tribune non-couverte sont disponibles auprès de Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme.

Un programme riche qui laisse présager un week-end exceptionnel !

Alors…place à la fête !

Le dimanche 11 août prolongera plus modestement la fête avec l’exposition des 12 chars, la foire aux Vins, la place es enfants, le marché de l’artisanat et des animations folkloriques sur la place de la Victoire.0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 16:00:00

fin : 2024-08-10 23:59:00

Centre ville

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est culture@ville-selestat.fr

L’événement Corso fleuri Sélestat a été mis à jour le 2024-02-14 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme