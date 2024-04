Corso Fleuri le carnaval d’été à Préfailles Préfailles, jeudi 15 août 2024.

Pour la 45ème édition du Corso Fleuri, Préfailles se pare de ses plus belles fleurs !

Cet événement incontournable, véritable carnaval d’été, attire chaque année de nombreux visiteurs venus admirer les chars fleuris et participer à la fête.

Un spectacle haut en couleurs et en musique

Dès la tombée de la nuit, le centre-bourg de Préfailles se transforme en un immense défilé carnavalesque. Des chars décorés et accompagnés de fanfares et de majorettes, déambulent dans les rues, créant une ambiance festive et joyeuse.

Un événement familial et convivial

Le Corso Fleuri est une véritable fête populaire qui ravira petits et grands. Les familles se pressent chaque année le long du parcours pour admirer les chars et profiter de l’ambiance. C’est l’occasion de partager un moment de détente et de divertissement en famille ou entre amis.

Un défilé aux multiples thématiques

Chaque année, les communes participantes rivalisent d’imagination pour proposer des chars aux thématiques originales. Bande dessinée, film, musique, dessin animé… tous les univers sont possibles pour créer des décors féériques et surprenants. Traditionnellement, le dernier char est celui des reines de Pornic.

Un parcours accessible à tous

Le parcours du Corso Fleuri est conçu pour être accessible à tout public. Il traverse le centre-bourg de Préfailles et permet aux spectateurs de profiter de ce défilé carnavalesque en différents points. Des stands de restauration et de boissons seront également présents sur place.

Ne manquez pas cet évènement préfaillais incontournable de l’été ! Venez vivre un moment magique et inoubliable au Corso Fleuri de Préfailles !

Parcours des chars

Top départ de la corniche du pilier longeant la côte

remontée de l’avenue de la Plage Eric Tabarly

passage par la Grande Rue

rue de la Mairie, rue Chauvet, rue du Haut-Préfailles, place du Marché

terminus au début de la route de la pointe Saint-Gildas

