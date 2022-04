CORSO FLEURI DE PREFAILLES Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-08-15 21:30:00

Préfailles Loire-Atlantique Une dizaine de chars et plusieurs fanfares de rue déambuleront dans le centre-ville pour le plaisir des familles qui chaque année viennent en nombre. En effet, ce sont plusieurs milliers de visiteurs qui longent les rues de Préfailles dès le début de soirée pour participer à ce défilé carnavalesque fort en musique et en couleurs, dans une ambiance très festive. Traditionnellement, le dernier char est celui des reines de Pornic. D’autres communes participent fidèlement à cet évènement, chacun selon sa propre thématique pour le décor de son char : bande dessinée, film, musique, dessin animé… Parcours :

Les chars seront stationnés sur la Corniche du Pilier pour un départ à 21h précise ! Départ du bas de l’avenue de la Plage Eric Tabarly, passage par la Grande Rue, la rue de la Mairie, rue Chauvet, puis descente de la rue du Haut Préfailles, retour Place du Marché à 23h. Carnaval d’été reste l’un des événements majeurs des manifestations estivales !

