Corso fleuri de Lanouaille Lanouaille, samedi 30 mars 2024.

Défilé de chars fleuris le dimanche à 15h, accompagnés de bandas, de mascottes, sous la bataille de confettis !

Nouveau défilé à 22h, et le lundi à 15h, puis, lâcher de montgolfière à 18h.

Les chars fleuris confectionnés par les associations du village défileront dans les rues de Lanouaille le dimanche à 15h. Ils sont accompagnés de six bandas, de mascottes géantes, sous la bataille de confettis !

On recommence le soir, nouveau défilé à 22h.

Le lundi après-midi à 15h, nouveau défilé, puis lâcher de montgolfières à 18h.

Dans les rues du village

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

