Corso fleuri de Lanouaille Lanouaille Lanouaille Catégories d’évènement: Dordogne

Lanouaille

Corso fleuri de Lanouaille Lanouaille, 17 avril 2022, Lanouaille. Corso fleuri de Lanouaille Lanouaille

2022-04-17 – 2022-04-17

Lanouaille Dordogne Lanouaille Le corso se déroulera dimanche 17 avril, jour de Pâques. Les associations présentes se sont réparti les six chars, le comité se réservant le char surprise.

Ils seront encadrés par cinq formations musicales dont l’incontournable Banda du Périgord. Le corso se déroulera dimanche 17 avril, jour de Pâques. Les associations présentes se sont réparti les six chars, le comité se réservant le char surprise.

Ils seront encadrés par cinq formations musicales dont l’incontournable Banda du Périgord. Le corso se déroulera dimanche 17 avril, jour de Pâques. Les associations présentes se sont réparti les six chars, le comité se réservant le char surprise.

Ils seront encadrés par cinq formations musicales dont l’incontournable Banda du Périgord. Mairie de lanouaille

Lanouaille

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lanouaille Autres Lieu Lanouaille Adresse Ville Lanouaille lieuville Lanouaille Departement Dordogne

Lanouaille Lanouaille Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanouaille/

Corso fleuri de Lanouaille Lanouaille 2022-04-17 was last modified: by Corso fleuri de Lanouaille Lanouaille Lanouaille 17 avril 2022 Dordogne Lanouaille

Lanouaille Dordogne