Corso fleuri Cany-Barville

Seine-Maritime

Corso fleuri Cany-Barville, 14 août 2022, Cany-Barville.

2022-08-14 – 2022-08-14

Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville Venez faire la fête à Cany-Barville pour le Corso-Fleuri ! Venez admirer les 9 chars et 8 groupes qui défileront dans le centre-ville à partir de 15h00.

