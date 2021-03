Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine, Vaucluse Corso de Pentecôte Vaison-la-Romaine Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine

Vaucluse

Corso de Pentecôte, 22 mai 2021-22 mai 2021, Vaison-la-Romaine. Corso de Pentecôte 2021-05-22 – 2021-05-24

Vaison-la-Romaine Vaucluse Du 22 au 24 mai, à l’occasion de la Pentecôte, le Comité des fêtes organise son traditionnel week-end festif, avec comme point d’orgue le fameux Corso. Du 22 au 24 mai, à l’occasion de la Pentecôte, le Comité des fêtes organise son traditionnel week-end festif, avec comme point d’orgue le fameux Corso.

Détails Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine, Vaucluse Autres Lieu Vaison-la-Romaine Adresse Ville Vaison-la-Romaine